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Сегодня, 11:39

Максим Деменко: «Голландский чемпионат подходит Сперцяну по всем параметрам»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

«Голландский чемпионат подходит Сперцяну по всем параметрам. Хороший старт для европейской карьеры. Его футбольный интеллект, техника будут прогрессировать там. «Аякс» постоянно играет в еврокубках, а это отличный шанс, чтобы через несколько лет уехать в ведущий клуб топ-5 чемпионатов», — приводит слова Деменко Legalbet.

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
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