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Глушенков: «Наступило время перейти к следующему этапу карьеры, но «Локомотив» навсегда останется в моем сердце»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков обратился к бывшим одноклубникам и болельщикам «Локомотива», за который игрок выступал с 2023 года.

«Уважаемая команда и болельщики «Локомотива»! Сегодня я покидаю клуб, но, надеюсь, оставляю добрую память о себе в красно-зеленой семье. На протяжении полутора сезонов я каждый день выкладывался на 150 процентов, чтобы помогать команде добиваться результатов. В любой ситуации своими действиями старался радовать вас. В тех результатах и рекордах, которые получилось достичь в футболке «Локомотива», есть большая заслуга не только меня и моих партнеров, но и каждого из вас: все ваши эмоции помогали мне идти вперед, расти и добиваться новых высот. Отдельно хочу поблагодарить тренерский штаб и моих партнеров, без которых мой прогресс был бы невозможен.

Выступая за «Локомотив», я был всегда с вами честен: и на поле, и за его пределами. Хочу остаться честен и сейчас. Наступило время перейти к следующему этапу карьеры, но что бы ни произошло дальше, «Локомотив» навсегда останется в моем сердце, ведь это был один из лучших этапов моей футбольной жизни. Спасибо вам большое за поддержку!» – написал Глушенков в социальной сети.

В четверг, 20 июня «Зенит» объявил о покупке 24-летнего Глушенкова у «Локомотива». Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с игроком по схеме «4+1».

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

 
Максим Глушенков. Глушенков — в «Зените». Большая закупка чемпиона продолжается
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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