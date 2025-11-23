Глушенков назвал ужасной игру «Зенита» против «Пари НН»

Сегодня, 18:12
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков остался недоволен игрой сине-бело-голубых против «Пари НН» (2:0) в 16-м туре РПЛ.
«Если взять всю игру, то ее можно оценивать как ужасную. Мы забили гол, потом второй — игра успокоилась. Потому что мы создали только два момента, чтобы забить гол. И повезло, что смогли их реализовать. [В перерыве тренер] ругался», — сказал Глушенков в эфире «Матч! Премьер».
«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опередил ЦСКА (33 очка) и «Краснодар» (33), у которого остается один матч в запасе.
Все правильно говорит парень. Семак - несмотря на имеющиеся титулы, редкостная бездарность, которую просто необходимо гнать поганой метлой из клуба.
Где бы был Зенит если бы не Глушенков . Тащит и тащит наверх а южноамериканцы упираются .
