Глушенков — о переходе в «Зенит»: «Для меня важно стать чемпионом России, а для чего в футбол играть?»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков объяснил свое решение перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

«Возможность поиграть, во-первых, с игроками такого уровня. Ну, и титулы, само собой. Команда же не просто так шесть лет подряд чемпионом становится. Конечно, для меня важно стать чемпионом России, а для чего тогда в футбол играть вообще в принципе? Ради титулов в футбол и играют. Тем более я пришел в такой год, когда в любом случае нужно становиться чемпионом», — сказал Глушенков в интервью «СБГ Шоу».

Также 25-летний футболист рассказал, что финансовые условия в «Зените» у него лучше, чем в «Локомотиве».

«Ну, лучше стало, конечно, чем в «Локомотиве». Сильно или просто лучше? Лучше просто», — сказал Глушенков.

Глушенков минувшим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». СМИ сообщали, что в петербургском клубе форвард будет зарабатывать порядка 1,4 миллиона долларов за сезон. Контракт Глушенкова рассчитан до лета 2028 года.