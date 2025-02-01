Сегодня, 16:19
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал трансферы команды в зимнее трансферное окно.
— Насколько болезненной будет потеря Вендела и Клаудиньо для «Зенита»?
— В целом, не знаю. Клаудиньо хороший игрок, но решил двигаться дальше. По поводу Вендела, сезон с ним доиграем сейчас. Пока ничего не могу сказать. Посмотрим в следующем сезоне.
— Можно ли сказать по одной тренировке, что Луис Энрике — парень за 35 миллионов?
— Пока еще сложно, человек форму не набрал. Потренировался от силы дня 3-4.