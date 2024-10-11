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Сегодня, 14:19

Глушенков: «Не пойду в «Спартак» хоть за 50 миллионов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что не перейдет в «Спартак» даже за 50 миллионов.

«Я у Нобеля сказал, что шутили с агентом, что пятерку миллионов и пойду в «Спартак»? Я же сказал, что не пойду. За пять миллионов не пойду. Да хоть 50 — не пойду!» — сказал Глушенков в интервью «СБГ Шоу».

25-летний Глушенков летом 2024 года перешел в «Зенит» из «Локомотива», подписав контракт по схеме «4+1». Форвард был игроком «Спартака» с 2019 по 2022 год.

В текущем сезоне Глушенков сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков

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