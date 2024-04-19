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Сегодня, 10:00

Канунников: «Даже когда Осинькин ругается, пихает, чувствуешь, что перед тобой светлый человек. С чистой аурой»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс-нападающий «Зенита», «Крыльев» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение об Игоре Осинькине.

— Очень жаль, что не удалось с Игорем Витальевичем подольше поработать. Как благодаря ему выросли чертановские мальчишки! Зиньковский, Глушенков, Пиняев, Ежов, Горшков...

— Интересный тренер. Быть может, лучший в России.

— Он постоянно перед тренировками ставит отрывки европейских матчей. Как теоретическое занятие включает «Наполи», «Манчестер Сити». Обожает немецкий чемпионат. При Осинькине «Крылья» всегда великолепно готовы физически, никого не боятся, играют в открытый футбол. Да, могут пропустить и два, и три, зато смотреть приятно.

— Игорь Витальевич строг?

— Жесткость, безусловно, присутствует. Но она какая-то добрая. Даже когда Осинькин ругается, пихает, чувствуешь, что перед тобой светлый человек. С чистой аурой.

Максим Канунников. Максим Канунников: «За победу над «Сибирью» в «Зените» заплатили 200 тысяч долларов каждому»

Максим Канунников
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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