Канунников: «Спаллетти был в шоке, когда я ушел из «Зенита»

Экс-нападающий сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности перехода из «Зенита» в «Амкар».

— Вы жалеете об отъезде в Хабаровск. А об уходе из «Зенита»?

— О-о, еще одна загадочная история... Декабрь 2012-го. Павел Андреев говорит: «Спаллетти на тебя не рассчитывает. Мне и Митрофанов это подтвердил, сказал, что можно искать другой клуб». Я, конечно, расстроился. Такого поворота ничто не предвещало, в «Зените» вроде неплохо складывалось.

— Варианты?

— Мне 19 лет. Что скажут, то и делаю. Вдобавок отпуск в разгаре, все разъехались. Ничего выяснять не стал, доверился агенту. Он сказал: «Пойдем в «Амкар»». Ну хорошо, быстренько подписали. Это конец декабря. А 12 января «Зенит» вылетает на сбор в Эмираты. Утром просыпаюсь, достаю телефон — двадцать пропущенных!

— От кого?

— От Федора Луннова, начальника команды. Пока соображаю, что к чему, снова набирает. Диалог такой: «Макс, ты где?» — «Дома. Сплю». — «С ума сошел?! Тебя уже полчаса вся команда в самолете ждет!» — «Зачем? Я же с вами не лечу». — «Как?!» — «Да я в «Амкар» перешел». Пауза — и через несколько секунд изумленный голос Луннова: «Какой «Амкар»?! Об этом кто-нибудь знает?» — «Ну, в клубе-то должны знать. Контракт подписан». — «А кто твой агент»? — «Андреев». — «Ладно, мы вылетаем, я перезвоню».

— Чудеса.

— Дальше еще интереснее. Вечером звонок из Эмиратов. Луннов: «Сейчас разговаривал со Спаллетти. Он в шоке! Вообще не в курсе, что ты собрался в «Амкар». С ним никто из руководства это не обсуждал. Лучано всерьез рассчитывал на тебя. Сказал, что Кержаков — основной нападающий, ты — второй, Бухаров — третий. И вдруг какая-то Пермь...»

— Вы сразу набрали Андрееву?

— Нет. Постеснялся. Да и смысл что-то выяснять? Все, я уже игрок «Амкара».