Канунников: «Широков кривоногим обзывал»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как складывались его взаимоотношения с Андреем Аршавиным, Владимиром Быстровым и Романом Широковым.

— В «Зените» вы тренировались рядом с Аршавиным, Кержаковым, Быстровым. Что помнится?

— Аршавин по-доброму относился, никогда не орал. Наоборот, подбадривал: «Давай, не тушуйся. Бери игру на себя, не бойся ошибиться». А вот от Кержакова, Быстрова, Анюкова, Денисова и Широкова постоянно прилетало. (Улыбается.)

— «Русская пятерка».

— При Спаллетти каждая тренировка заканчивалась двусторонкой. Составы варьировались. Так уже на разминке, когда выдавали манишки, я понимал, что меня ждет. Если из этой пятерки со мной в одну команду попадали трое, то все, будет адский пихач!

— Самый звонкий из них — Быстров?

— Ага, у Володьки рот не закрывался. Еще и подкалывал: «Канун, ты голову опустил и втопил, как паровоз. Не зная куда, не зная зачем...» Широков кривоногим обзывал, все время ворчал: «Ну выложи ты мяч как на блюдечке!» А я то не на ход отдам, то не в ту ногу.

— Огрызались?

— Нет. Тогда было строго: молодой должен внимать старшим и помалкивать. Субординация!