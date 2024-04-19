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Сегодня, 11:00

Канунников: «Широков кривоногим обзывал»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как складывались его взаимоотношения с Андреем Аршавиным, Владимиром Быстровым и Романом Широковым.

— В «Зените» вы тренировались рядом с Аршавиным, Кержаковым, Быстровым. Что помнится?

— Аршавин по-доброму относился, никогда не орал. Наоборот, подбадривал: «Давай, не тушуйся. Бери игру на себя, не бойся ошибиться». А вот от Кержакова, Быстрова, Анюкова, Денисова и Широкова постоянно прилетало. (Улыбается.)

— «Русская пятерка».

— При Спаллетти каждая тренировка заканчивалась двусторонкой. Составы варьировались. Так уже на разминке, когда выдавали манишки, я понимал, что меня ждет. Если из этой пятерки со мной в одну команду попадали трое, то все, будет адский пихач!

— Самый звонкий из них — Быстров?

— Ага, у Володьки рот не закрывался. Еще и подкалывал: «Канун, ты голову опустил и втопил, как паровоз. Не зная куда, не зная зачем...» Широков кривоногим обзывал, все время ворчал: «Ну выложи ты мяч как на блюдечке!» А я то не на ход отдам, то не в ту ногу.

— Огрызались?

— Нет. Тогда было строго: молодой должен внимать старшим и помалкивать. Субординация!

Максим Канунников. Максим Канунников: «За победу над «Сибирью» в «Зените» заплатили 200 тысяч долларов каждому»

Андрей Аршавин
Владимир Быстров
Максим Канунников
Роман Широков
ФК Зенит
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