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Сегодня, 10:45

Канунников: «Были в Петербурге места, где футболисту «Зенита» не стоило появляться»

Канунников рассказал о памятном разговоре с Лучано Спаллетти
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о памятном разговоре с Лучано Спаллетти.

— Хоть один разговор со Спаллетти запомнился как особенный?

— Как-то слышу перед тренировкой: «Канунников, я понимаю, в твоем возрасте хочется думать о развлечениях, девочках, машинах. Но, пожалуйста, и о футболе не забывай». Пристыдил.

— Вы что, загуляли?

— После игры посидел с друзьями в ресторане. Живая музыка, танцы, впереди выходной — ничего криминального. Просто были в Петербурге места, где футболисту «Зенита» не стоило появляться.

— Почему?

— Все передавалось в клуб. Тут же «прямая линия» — кто, что, с кем, сколько... Мне, например, нравилось одно заведение на Крестовском острове. «Старички» сказали: «Там лучше не светиться. Сдадут сразу. Обрати внимание — никто из команды туда не ходит». Я не придал значения, заглядывал время от времени. Но после слов Спаллетти понял, что надо другое местечко искать.

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Максим Канунников
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
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