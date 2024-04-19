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Сегодня, 10:15

Канунников: «После каждого матча Бердыев просил нас пересматривать игру и выписывать свои ошибки»

Максим Канунников рассказал о работе с Бердыевым
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-нападающий «Зенита», «Рубина» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Курбаном Бердыевым.

— Вспоминаются слова Бердыева: «Даже если ты Месси и забиваешь в каждом матче, но с точки зрения тактики не выполняешь то, что от тебя требуется, — играть не будешь».

— Ай да Курбан Бекиевич.

— При нем в «Рубине» мне казалось, что нами как джойстиком управляют. И в обороне, и в атаке ты всегда должен располагаться в конкретной точке — в зависимости от того, где находится мяч. Нельзя меняться флангами, открываться в другой зоне. Никакой импровизации, попыток сыграть нестандартно.

После каждого матча Бердыев просил нас пересматривать игру и выписывать свои ошибки. Технический брак его не волновал, упор был именно на тактических моментах — выбор позиции, перестроения, подстраховка, прессинг.

— Как же выглядела работа над ошибками?

— Тебе дают диск. Дома берешь ручку, бумагу и фиксируешь с таймкодами. Условно: «15.38. После того как вратарь выбил мяч, я должен был побежать в линию подбора. Но остался на месте...» Дальше на базе с этим листочком идешь к Бердыеву. Он на большом экране включает матч, и начинается подробный разбор эпизодов.

Максим Канунников. Максим Канунников: «За победу над «Сибирью» в «Зените» заплатили 200 тысяч долларов каждому»

Максим Канунников
Курбан Бердыев
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