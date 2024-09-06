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Сегодня, 01:40

Митрофанов — о распределении целевых отчислений букмекеров: «Верим, что стабильность финансирования сохранится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал планирующиеся изменения в порядке распределения букмекерских отчислений.

«Выстраивание структурированной и систематизированной работы по развитию детско-юношеского и массового футбола — это длительный процесс. Поэтому для нас изначально была важна стабильность финансовой стороны вопроса. Если мы останавливаемся на половине пути, сложно рассчитывать на результаты и говорить об эффективности.

Условно говоря, вы решили выжать штангу весом 100 килограмм. Но на 70 кг остановились, прекратили тренировки и говорите: «Я молодец». Однако результат не достигнут. Так же и здесь. Если мы прекратим финансировать и развивать наш детско-юношеский футбол, то можем сколько угодно рассуждать, есть ли у нас футболисты, футбольная мы страна или нет. Поэтому мы верим в то, что стабильность финансирования сохранится. Поменялись правила — в их рамках будем продолжать работать и убеждать коллег в важности развития детско-юношеского спорта», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

 

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Максим Митрофанов
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