Митрофанов: «Нет однозначного аргумента в пользу того, чтобы уезжать в заграничные клубы»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказал отношение к возможному переходу российских футболистов в заграничные клубы.

«Не переживаю и вообще стараюсь избегать в этом вопросе категоричности. Ребята уезжают по разным причинам. У некоторых просто есть мечта, которую надо реализовать, поставить галочку: «Я сделал это»! Некоторые хотят поиграть в Европе и посмотреть, что это такое. При этом иногда обнаруживая, что это не совсем то, что они изначально рисовали у себя в голове. Потому что, помимо «мягких английских газонов», как в рекламном ролике с участием Аршавина, даже в топовых соревнованиях бывают такие себе поля, такие себе клубные базы и совершенно непредсказуемое отношение к тебе. Итог: «Думал, что еду за одним, а получил совсем другое»

Кто-то, наоборот, плывет против течения, преодолевает сопротивление и через это вырастает и становится более качественным футболистом. У каждого своя собственная история, но нет однозначного аргумента в пользу того, чтобы уезжать.

Я за то, чтобы был некий баланс. Конечно, мы хотим, чтобы наши сильные игроки выступали здесь. Это важно для нас, для болельщиков, для клубов. Но совсем не против того, чтобы они уезжали, если это дает им какой-то импульс для роста. Например, уехал Сафонов в «ПСЖ». Начнет он там играть — и перестанет быть российским футболистом или интересным для сборной России? Мне кажется, нет. Если он там еще и прибавит, для российской сборной это будет дополнительным преимуществом. Однозначно я против каких-либо искусственных запретов. Матвей, Саша Головин, Федя Чалов, Леша Миранчук — все они сильные футболисты и приняли решение развивать свои навыки в другом чемпионате — можем пожелать только удачи. Они там представляет наш футбол, в том числе в этот сложный период», — цитирует «РБ Спорт» Митрофанова.