Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:58

Митрофанов: «Нет однозначного аргумента в пользу того, чтобы уезжать в заграничные клубы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказал отношение к возможному переходу российских футболистов в заграничные клубы.

«Не переживаю и вообще стараюсь избегать в этом вопросе категоричности. Ребята уезжают по разным причинам. У некоторых просто есть мечта, которую надо реализовать, поставить галочку: «Я сделал это»! Некоторые хотят поиграть в Европе и посмотреть, что это такое. При этом иногда обнаруживая, что это не совсем то, что они изначально рисовали у себя в голове. Потому что, помимо «мягких английских газонов», как в рекламном ролике с участием Аршавина, даже в топовых соревнованиях бывают такие себе поля, такие себе клубные базы и совершенно непредсказуемое отношение к тебе. Итог: «Думал, что еду за одним, а получил совсем другое»

Кто-то, наоборот, плывет против течения, преодолевает сопротивление и через это вырастает и становится более качественным футболистом. У каждого своя собственная история, но нет однозначного аргумента в пользу того, чтобы уезжать.

Я за то, чтобы был некий баланс. Конечно, мы хотим, чтобы наши сильные игроки выступали здесь. Это важно для нас, для болельщиков, для клубов. Но совсем не против того, чтобы они уезжали, если это дает им какой-то импульс для роста. Например, уехал Сафонов в «ПСЖ». Начнет он там играть — и перестанет быть российским футболистом или интересным для сборной России? Мне кажется, нет. Если он там еще и прибавит, для российской сборной это будет дополнительным преимуществом. Однозначно я против каких-либо искусственных запретов. Матвей, Саша Головин, Федя Чалов, Леша Миранчук — все они сильные футболисты и приняли решение развивать свои навыки в другом чемпионате — можем пожелать только удачи. Они там представляет наш футбол, в том числе в этот сложный период», — цитирует «РБ Спорт» Митрофанова.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Максим Митрофанов
Читайте также
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Трамп заявил о своем замешательстве по поводу заявления Путина о поддержке Харрис
РФС против отмены матча с Таиландом. Что произошло после матча Россия – Вьетнам
Пенсионерка рассказала об избиении отцом Алисы Тепляковой на детской площадке
СМИ рассказали о причинах гибели пассажиров при крушении яхты у Сицилии
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя