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Сегодня, 02:21

Митрофанов: «Дзюба — большой профессионал и на поле, и в раздевалке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в потенциале мог бы начать работать в Российском футбольном союзе.

«Хорошо лично знаю Дзюбу. Не знаком с его текущей ситуацией, но Артем — большой профессионал и на поле, и в раздевалке. Несомненно, он требует к себе особого отношения. Когда я работал с Дзюбой, это был важный игрок для всего чемпионата.

Мог бы Дзюба работать в РФС? Задатки для этого, при наличии желания, можно развить. РФС в широком смысле — это весь российский футбол. Но Дзюба же пока не завершил карьеру. А в теории посмотрим, как будет», — цитирует Sprot24 Митрофанова.

Источник: https://sport24.ru/football/news-653974-mitrofanov-dopustil-chto-dzyuba-mozhet-nachat-rabotu-v-rfs
Артем Дзюба
Футбол
Максим Митрофанов
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