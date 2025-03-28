28 марта, 17:33
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал информацию о его возможном возвращении в «Зенит».
«Первый раз узнал об этом из вопроса, который был задан Александру Валерьевичу [Дюкову] на пресс-конференции после матча. Мне об этом ничего не известно», — сказал Митрофанов на пресс-конференции после заседания исполкома РФС.
Ранее сообщалось, что Митрофанов займет место Александра Медведева в руководстве «Зенита» по окончании сезона-2024/25.
Митрофанов был генеральным директором петербургского клуба с 2007 по 2017 год.