Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

28 марта, 17:33

Митрофанов — о возможном возвращении в «Зенит»: «Мне об этом ничего не известно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал информацию о его возможном возвращении в «Зенит».

«Первый раз узнал об этом из вопроса, который был задан Александру Валерьевичу [Дюкову] на пресс-конференции после матча. Мне об этом ничего не известно», — сказал Митрофанов на пресс-конференции после заседания исполкома РФС.

Ранее сообщалось, что Митрофанов займет место Александра Медведева в руководстве «Зенита» по окончании сезона-2024/25.

Митрофанов был генеральным директором петербургского клуба с 2007 по 2017 год.

2
РПЛ
РФС
ФК Зенит
Максим Митрофанов
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя