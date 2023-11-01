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Сегодня, 10:16

Митрофанов: «Федун не присутствовал на последнем заседании исполкома, но остается его членом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» рассказал, когда последний раз общался с экс-президентом «Спартака» Леонидом Федуном.

«Леонид Арнольдович не присутствовал на последнем заседании. Он не сообщал, почему. Но он остается членом исполкома РФС. Когда я его видел последний раз? На исполкоме весной, когда мы принимали реформу компенсационных выплат за подготовку игроков», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Федун уехал из страны и не планирует возвращаться в Россию.

Российский предприниматель покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года после 18 лет в руководстве клуба.

РФС
Леонид Федун
Максим Митрофанов
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