Митрофанов: «Федун не присутствовал на последнем заседании исполкома, но остается его членом»

Сегодня, 10:16
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» рассказал, когда последний раз общался с экс-президентом «Спартака» Леонидом Федуном.
«Леонид Арнольдович не присутствовал на последнем заседании. Он не сообщал, почему. Но он остается членом исполкома РФС. Когда я его видел последний раз? На исполкоме весной, когда мы принимали реформу компенсационных выплат за подготовку игроков», — сказал Митрофанов «СЭ».
Ранее сообщалось, что Федун уехал из страны и не планирует возвращаться в Россию.
Российский предприниматель покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года после 18 лет в руководстве клуба.