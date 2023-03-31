Генсекретарь РФС: «Кулуарно вся футбольная европейская общественность — за участие российского футбола в международных соревнованиях»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о настроениях европейской футбольной общественности по поводу отстранения российского футбола от соревнований.

«Кулуарно вся футбольная европейская общественность понимает неспортивную природу решения и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях. Ни на одном из конгрессов или встреч мы не встречались с позицией, согласно которой необходимость нашего возвращения ставилась бы под сомнение. Все национальные федерации выражают нам поддержку. И понимают тяжесть той ситуации, в которой находится российский футбол», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Весной 2022 года Международная федерация футбол (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения сборных и клубов к международным турнирам.