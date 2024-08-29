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Сегодня, 16:36

Ненахов: «Легионеры сильнее россиян? Миф, наша молодежь это наглядно демонстрирует»

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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал выступление своей команды в нынешнем сезоне.

— Как вам удается с десятью россиянами в составе противостоять топам РПЛ, у которых на поле выходят сплошь легионеры?

— Это миф, что легионеры сильнее российских ребят. Наша молодежь это наглядно демонстрирует. Просто нужно больше работать. Мы как минимум ничем не хуже, — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

После шести туров чемпионата России «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу с 15 очками. В следующем матче железнодорожники примут «Краснодар» 1 сентября.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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