Ненахов: «Легионеры сильнее россиян? Миф, наша молодежь это наглядно демонстрирует»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал выступление своей команды в нынешнем сезоне.

— Как вам удается с десятью россиянами в составе противостоять топам РПЛ, у которых на поле выходят сплошь легионеры?

— Это миф, что легионеры сильнее российских ребят. Наша молодежь это наглядно демонстрирует. Просто нужно больше работать. Мы как минимум ничем не хуже, — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

После шести туров чемпионата России «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу с 15 очками. В следующем матче железнодорожники примут «Краснодар» 1 сентября.