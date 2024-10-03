Ненахов: «От Монтеса не исходит никакой нервозности, он укрепил защитную линию «Локомотива»

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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил игру новичка железнодорожников Сесара Монтеса.
«Монтес — отличный футболист, с ним удобно играть. У него достаточно опыта и качеств, чтобы помочь «Локомотиву». Он действует очень спокойно и продуктивно. От Сесара не исходит никакой нервозности. Он хорошо укрепил нашу защитную линию», — приводит слова Ненахова Legalbet.
Монтес перешел в «Локомотив» из «Альмерии» в сентябре нынешнего года за 6 миллионов евро. 27-летний мексиканец успел провести четыре матча за красно-зеленых, отметившись одним голом.