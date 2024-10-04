Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:27

Ненахов: «Считаю, что у Севикяна действительно большое будущее»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил переход нападающего Эдгара Севикяна в московскую команду.

«Севикян — очень талантливый парень. Считаю, что у него действительно большое будущее. Только самое главное, чтобы Эдгар лишний раз не кипел в некоторых моментах, тогда у него будет все отлично», — цитирует Legalbet Ненахова.

6 сентября «Локомотив» объявил об аренде Эдгара Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа. В этом сезоне в 17 матчах он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Источник: Legalbet
Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Эдгар Севикян

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Бельгии против Столтенберга подали иск за участие в подготовке конфликта с РФ
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
Пентагон назвал уничтожение Западом ракет над Украиной вовлечением в конфликт
NYT сообщила о возможных проблемах со здоровьем Трампа
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Сегодня
Вчера
Неделя