Ненахов: «Всем доволен в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил свою игру в сезоне-2024/25 за московскую команду.

«У меня в «Локомотиве» все отлично. Играю в составе во всех матчах, приношу пользу команде. Поэтому для себя лично считаю, что провожу отличный сезон. Всем доволен. Лучший ли это сезон в карьере? Прошлый в целом был такой же, я всегда играл. Поэтому считаю, что последние два сезона получились сильными», — цитирует Legalbet Ненахова.

В этом сезоне 25-летний Ненахов сыграл 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.