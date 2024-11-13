Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:10

Ненахов: «Всем доволен в «Локомотиве»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил свою игру в сезоне-2024/25 за московскую команду.

«У меня в «Локомотиве» все отлично. Играю в составе во всех матчах, приношу пользу команде. Поэтому для себя лично считаю, что провожу отличный сезон. Всем доволен. Лучший ли это сезон в карьере? Прошлый в целом был такой же, я всегда играл. Поэтому считаю, что последние два сезона получились сильными», — цитирует Legalbet Ненахова.

В этом сезоне 25-летний Ненахов сыграл 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet
Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Бывшего форварда «Монако» Бен Йеддера признали виновным в сексуальном насилии
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину
Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Теннисист Томми Хаас расстался с голливудской актрисой
Сегодня
Вчера
Неделя