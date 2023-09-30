Ненахов: «В этом сезоне больше напрягает не «Зенит», а «Краснодар»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о победе над «Пари НН» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«У нас было много моментов, но не попадали в створ и не могли забить. Был момент у Самошникова. Когда Баринов бил, Морозов перекрыл удар — был в офсайде. У того же Самошникова был выход один на один в первом тайме. То есть возможностей было достаточно, просто надо было чуть раньше решать эпизоды. Как оцениваю первую часть чемпионата? Были и перепады, и плохие матчи, и хорошие. Плохо мы сыграли с «Оренбургом». Мы там провалились из-за того, что недонастроились. Но каждый матч двигает нас вперед, и мы потихоньку приближаемся к своей пиковой форме. Можно ли бороться с «Зенитом» за чемпионство? Да, конечно. В этом сезоне больше не «Зенит» напрягает, а «Краснодар». Мы играли с южанам, и это был очень тяжелый матч. Напрягает эта команда даже не по очкам, а по игре», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» с 18 очками вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» (24 очка).