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Сегодня, 04:55

Низовцев: «Надеюсь, что за два тура не будет судейских ошибок и все решится на футбольном поле»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Балтики» Максим Низовцев прокомментировал решение судьи Евгения Буланова засчитать третий гол «Динамо» в ворота калининградской команды в матче 28-го тура РПЛ (3:2).

«Момент пограничный. Как можно дать нарушение за блокировку, так и продолжить игру. Все это на усмотрение судьи. Конечно, я буду на стороне «Балтики», что можно дать свисток и назначить штрафной удар. Надеюсь, что за два тура не будет судейских ошибок и все решится на футбольном поле. К сожалению, «Балтика» еще зависит от параллельных игр», — цитирует «Спорт День за Днем» Низовцева.

«Балтика» набрала 26 очков в 28 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nizovtsev-mozhno-bylo-dat-svistok-i-otmenit-gol-ngamale
Футбол
ФК Балтика
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