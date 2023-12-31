Орешкин — о значении Акинфеева для клуба: «ЦСКА уже никогда не будет без Игоря»

Председатель правления ПФК ЦСКА Максим Орешкин в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался о месте Игоря в истории клуба.

«ЦСКА уже никогда не будет без Акинфеева, — сказал Орешкин. — Акинфеев навсегда вписал себя в историю этого клуба, и он будет тем человеком, с которым футбольный клуб ЦСКА будет ассоциироваться долгие-долгие годы. Поэтому даже тогда, когда Игорь покинет клуб, он навсегда останется в нем и будет его лицом и символом».

В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.