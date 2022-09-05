Осипенко считает, что «Торпедо» не создавало проблем «Ростову» в матче

5 сентября, 22:55
Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).
— На мой взгляд, соперник вообще не создал проблем. Почему «Ростов» не смогу реализовать свои моменты? Не хватило точности завершения. Будем работать.
— Концовка была интригующей. Что это было? Раз за разом вы били пенальти, но в конце пришлось вам подходить к мячу. Что случилось с вашими форвардами?
— Не знаю. Бывают, не забивают. Так в этой игре, в других — реабилитируются.
— Чье решение было пенять пенальтиста?
— Между собой решали.
— Что вы сказали нападающим?
— Ничего. Что я должен был им сказать?
28-летний Осипенко забил единственный гол в матче с «Торпедо» с пенальти. Главный арбитр игры Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.
«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми турах. «Торпедо» с одним очком располагается на 15-й позиции.
В следующем туре «Ростов» 11 сентября на своем поле примет «Спартак». «Торпедо» в этот же день проведет гостевой матч против «Урала».