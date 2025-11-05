Видео
5 ноября, 15:52

Максим Погорелов: «Возврат продаж пива на футбольных стадионах обеспечит позитивный опыт посещения матчей»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель председателя правления — исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов выступил на форуме в Самаре «Россия — спортивная держава».

В рамках беседы о развитии стратегии РПЛ Погорелов отметил важность задач для продвижения инициатив лиги и клубов, способствующих развитию профессионального футбола.

— Многое было сказано о субъектности, о необходимости помогать и отстаивать те вопросы, которые касаются профессионального сообщества. В число актуальных интересов лиги входит снятие запрета на розничную продажу и рекламу пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, — отметил Погорелов. — Мы абсолютно уверены, что возврат пива на стадионы положительно повлияет на многие, в том числе экономические, аспекты деятельности клубов. И в лучшую сторону изменит атмосферу на стадионах.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

23

  • rac135

    «В Общественной палате предложили сократить число алкомаркетов» ВЗГЛЯД 5 ноября 2025 Вот поэтому стадионы и призваны компенсировать сокращения числа алкомаркетов) Мудро) Хочешь выпить - или на стадион!)) А говорят, что депутататы идиоты(

    05.11.2025

  • ТИМ

    Вспомнил фильм, Человек с бульвара Капуцинов ... )))

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

  • Artorixus

    Да чего там пиво, давай уже и другие горячительные напитки на стадионе продавать. Вот потеха то будет.

    05.11.2025

  • Mv Mv

    если с водкою ты дружен, то и член тебе не нужен.

    05.11.2025

  • Mv Mv

    фаны это обдолбанные идиоты, которые матч не смотрят, лишь бы беспределить?

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Резкий рост алкоголизма и наркомании отмечен в Петербурге. Число новых случаев алкоголизма и наркомании в Петербурге за год выросло на 22% https://vz.ru/news/2025/11/5/1371631.html

    05.11.2025

  • Berkut-7

    Да власть ради бабок готова скурить и споить кого угодно , лишь бы деньги текли , почему во многих странах легилизован канабис? Потмуо что это прибыль в сотни миллионов для конкретных людей , алкоголь никакой позитив не приносит , алкоголь занимает первое место в истории человечства причиной смерти людей , либо напрямую либо опосредованно, никакие бомбы, танки и стрелковое оружие , не убило столько людей, сколько это сделал алкоголь .

    05.11.2025

  • Ратель

    А как же спорт - это здоровье?)) И да, у нас конечно же нет пивного алкоголизма в стране... В итоге либо будут массовые штрафы и лишения аусвайса => падение доходов, либо нынешняя публика докажет, чот как болельщики они безнадёжны.

    05.11.2025

  • Sandberg

    Не пиво надо возвращать, а фанов. Вот что может изменить амосферу на стадике. Только тупорылый Дегтярев, этот эффективный менеджер этого никогда не поймет(

    05.11.2025

  • ... и это пройдет

    На вопрос "Чем отличается русский человек от абсолютно беспринципного" имеется только один правильный ответ - НИЧЕМ!

    05.11.2025

  • Br0keday

    А снятие fan id будут обсуждать?

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это пишут те, кто на футбол не ходят. Сейчас-то в очереди на стадион стоят многие в таком состоянии, что задаешься вопросом: а они что-то видят на матче? Им предлагают ещё более позитивный метод посещения, уже на территории арены)))

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Алкогольное пиво - полный отказ от любых женщин)))

    05.11.2025

  • хорошо еще,что не ...обкаканные

    05.11.2025

  • Максим Погорелов: «Возврат продаж пива на футбольные стадионы обеспечит позитивный опыт посещения матчей»... так и хочется спросить-ДЯДЯ,ВЫ ДУРАК ИЛИ ТОЛЬКО ПРИКИДЫВАЕТЕСЬ? СЭ,на вашем месте я бы постеснялся публиковать подобную чушь. впрочем вы уже давно ничего не стесняетесь...

    05.11.2025

  • Mv Mv

    это уже последний. Когда женщины не нужны)

    05.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Губит людей не пиво.....

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

  • _Mike N_

    опять будут обосцанные трибуны !

    05.11.2025

  • Mario Nikitin

    безалкогольное пиво,первый шанг к резиновой женжине

    05.11.2025

  • Mv Mv

    А продажа водки и разрешение курить вообще приведут к постоянным аншлагам

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Продавайте и рекламируйте безалкогольное пиво. Будет всем радость.

    05.11.2025

