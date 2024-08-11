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Сегодня, 12:41

Максим Ромащенко объяснил, почему Нгамале бил пенальти в матче с «Зенитом»: «Как его можно обвинять за это?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Максим Ромащенко в комментарии «СЭ» поделился мнением о незабитом форвардом бело-голубых Муми Нгамале пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Камерунец не смог реализовать 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 86-й минуте встречи.

«Не думаю, что в команде кто-то обвиняет Нгамале в поражении. Например, слова Тюкавина в прессе раздули — хотя это явно просто эмоции из-за упущенной ничьей. Костя сильно переживает за команду и результат», — сказал Ромащенко «СЭ».

«В футболе проигрывает вся команда, а не отдельные футболисты. Все помнят, как Нгамале забивал решающие голы в концовке прошлого сезона, да и в этом сезоне камерунец в порядке. Очевидно, что Муми хотел исправиться за нереализованный ранее момент и был уверен в себе. Поэтому и решился пробить. Как его можно обвинять за это?

Игроки отлично понимают, что промах с точки или с игры может случиться с каждым. В том же «Динамо» пенальти в матчах или послематчевых сериях не забивали и Фомин, и Тюкавин, и Смолов. Так что проблем с атмосферой в команде после этого матча не будет», — добавил Ромащенко.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до 4. После игры с бело-голубыми команда Сергея Семака с 12 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на 2-й строчке.

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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