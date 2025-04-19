Максименко пропустит матч «Спартака» с «Акроном» из-за повреждения

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что вратарь команды Александр Максименко продолжает восстанавливаться после повреждения, поэтому не сможет сыграть в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном».

— Максименко восстанавливается после повреждения, полученного в прошлом матче.

Максименко столкнулся с одноклубником Срджаном Бабичем в матче первого этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0), который состоялся 15 апреля. После столкновения оба игрока смогли продолжить встречу.

«Спартак» на выезде встретится со «Акроном» 19 апреля. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.