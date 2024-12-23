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Сегодня, 15:42

Максименко: «Слежу за успехами Сафонова в «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал об игре вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«За Сафоновым и его успехами в «ПСЖ», конечно, слежу. Стараюсь смотреть матчи с его участием. Но не смогу сказать, сможет ли Матвей вытеснить Доннарумму из основного состава французского клуба. Чтобы о таком говорить, нужно быть внутри команды», — сказал Максименко корреспонденту Legalbet.ru.

В июне 2024 года «ПСЖ» приобрел у «Краснодара» российского вратаря Матвея Сафонова за 20 миллионов евро. Голкипер подписал с парижским клубом контракт, который будет действовать до лета 2029 года. В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 8 матчах «ПСЖ», пропустив 6 голов и 3 раза сыграв на ноль.

Источник: Legalbet.ru
Александр Максименко
Матвей Сафонов
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