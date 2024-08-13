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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:59

Максименко рассказал, почему «Спартаку» не удалось победить в матче с «Ахматом»

Виктория Кравченко
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Вратарь и капитан «Спартака» Александр Максименко объяснил, почему красно-белым не удалось победить матче с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре РПЛ сезона-2024/25.

— После трех побед подряд были очень высокие ожидания. Чего не хватило в матче с «Ахматом»?

— На мой взгляд, просто гола не хватило. В этот раз не повезло, в следующий раз повезет.

— Не считаете, что играли хуже по сравнению с прошлыми тремя матчами?

— Нет, не считаю. В то же время игру легкой для себя не назову — ребята у соперника быстрые, могут момент создать в любой момент, — цитирует Максименко «РБ Спорт».

«Спартак» с 7 очками занимает пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (3) располагается на 14-м месте.

Источник: РБ Спрот
Александр Максименко
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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