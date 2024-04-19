Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:11

Максименко стал рекордсменом «Спартака» по сухим матчам в XXI веке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Голкипер «Спартака» Александр Максименко установил рекорд команды по сухим матчам в XXI веке.

17 апреля «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Максименко провел свой 46-й матч на ноль за красно-белых. Он обошел экс-голкипера команды Артема Реброва, на счету которого 45 сухих матчей.

26-летний вратарь является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне Максименко провел 22 матча, пропустил 23 мяча и 8 раз отыграл на ноль. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2024/25.

Александр Максименко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Фетисов рассказал об отмене России в международных спортивных организациях
Gracenote: США выиграют медальный зачет Олимпиады-2024
Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил ТОС «Солнцепек» от потока FPV-дронов ВСУ
Англичане провалились в еврокубках впервые за 9 лет. Что произошло с клубами АПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы
ABC сообщил об ударе Израиля по объекту в Иране
Хирург рассказал об уникальности случая девочки с «маской Бэтмена»
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Рианчо: «Не думаю, что Карпин намерен доказывать «Спартаку» свою ценность»

Бушманов считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в РПЛ