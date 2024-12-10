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Сегодня, 17:15

Максименко заявил, что его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года

Алина Савинова
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о сроке своего контракта с московским клубом.

Согласно информации на портале Transfermarkt, соглашение 26-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2025 года, по непубличной версии — до лета 2026-го.

«Как на самом деле? Второе. 2026 год — правильно», — приводит «РБ Спорт» слова Максименко.

Также голкипер отметил, что клуб не разговаривал с ним на тему продления контракта.

В нынешнем сезоне Максименко провел 18 матчей в РПЛ, пропустив 14 мячей и в 11 встречах сыграв на ноль. Он является воспитанником «Спартака».

Источник: РБ Спорт
Александр Максименко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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