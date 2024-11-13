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Сегодня, 11:45

Малафеев назвал лучших голкиперов первого круга РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» перечислил лучших вратарей первого круга РПЛ.

«Сложно выделить одного, потому что вратарская позиция всегда очень многогранная. Вратарь — это не только технические навыки, но и психологическая устойчивость. Отмечу стабильно высокий уровень Игоря Акинфеева. Особенно его спасения в матчах с «Крыльями Советов». Также выделю Евгения Латышонка, Станислава Агкацева и Максименко», — сказал Малафеев «СЭ».

После первого круга РПЛ на первом месте «Краснодар», который набрал 37 очков, следом идет «Зенит», набрав 36 очков и тройку лидеров замыкает «Локомотив», в активе которого 34 балла.

Вячеслав Малафеев

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