Малафеев назвал Малкома одним из лучших футболистов РПЛ

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» высказался об игре форварда сине-бело-голубых Малкома, который оформил покер в матче 25-го тура с «Крыльями Советов» (5:1).

«Малком действительно является одним из лучших футболистов нашего чемпионата на данный момент. Он является важным игроком для «Зенита», и вероятность его ухода летом есть, но это зависит от многих факторов, включая предложения от других клубов, которые должны оправдать запросы «Зенита», да и стоит помнить о предпочтениях и желаниях самого футболиста», — сказал Малафеев «СЭ».

В этом сезоне 26-летний бразилец провел 25 матчей в РПЛ, отметившись 22 голами и 9 ассистами.