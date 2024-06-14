Малафеев назвал переход Латышонка в «Зенит» большим шагом вперед

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах Евгения Латышонка в «Зените».

«Безусловно, переход в «Зенит» — это большой шаг вперед для Евгения. Это шанс тренироваться и играть на более высоком уровне, перенимать опыт у лучших. «Зенит» регулярно борется за высшие места — это бесценный опыт. Желаю Евгению удачи!» — сказал Малафеев «СЭ».

Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль. «Балтика» в сезоне-2023/24 заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу.