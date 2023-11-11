Малафеев назвал закономерным результатом ничью в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» ничью между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Не сказать, что в игре было много шансов для одной из команд, чтобы выйти вперед, — сказал Малафеев «СЭ». — Но с точки зрения прагматичности и целеустремленности, команды показали интересную игру, уровень мастерства и физическую готовность».

Также Малафеев высказался о чемпионской гонке.

«Как будто в этой игре мы увидели путь в турнирном положении команд: «Краснодар», который мощно начал сезон и уверенно добивался побед, и «Зенит», который долго раскачивался и находил свою игру и стал выходить на свой пик. Ничья — закономерный результат», — добавил Вячеслав.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».