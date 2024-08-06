Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Малафеев: «Тренеры «Зенита» видят в Латышонке потенциал»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от игры голкипера Евгения Латышонка за петербургский клуб.

— Появление Латышонка в воротах «Зенита» объяснимо, — приводит слова Малафеева «РБ Спорт». — Он показал себя надежным и талантливым вратарем, тренерский штаб видит в нем потенциал. Думаю, тут все решили тренировки, подготовка к сезону.

— Как можно охарактеризовать стиль Латышонка в воротах?

— Как уверенный и спокойный. Он хорошо читает игру, часто оказывается в правильном месте в нужное время.

— Порой голкипер «Зенита» и правда спасает, отражая опасные удары. Но иногда мячи летят к нему сами как намагниченные. Это везение?

— Конечно, в футболе не обходится без доли везения. Но, в основном, успехи Латышонка — это результат мастерства, правильно выбранной позиции, реакции на игровые моменты. Он действительно может совершать впечатляющие сейвы. Такие моменты добавляют ему уверенности.

В первых трех турах РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0), «Рубина» (4:0) и «Ростова» (5:0) Латышонок не пропустил ни одного мяча, став первым вратарем сине-бело-голубых, кому удалось такое в XXI веке.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Малафеев
ФК Зенит
Евгений Латышонок
Обсудить
Читайте также
РФС отказал Федотову в выплате 200 миллионов рублей неустойки от ЦСКА
РФС отказал Федотову в выплате 200 миллионов рублей неустойки от ЦСКА
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шикунов: «Что значит Соболев не нужен «Спартаку»? Это серьезный нападающий»

Овчинников: «Руководство «Динамо» взяло тренера, который подходит под философию клуба»