Малафеев: «Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом»

Экс-спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение клуба перевести защитника Данила Кругового в «Зенит-2».

«Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом, потому что, если игрок четко заявил об уходе в состав конкурента и не намерен оставаться, то навряд ли он команде уже поможет. Второе — место можно освободить и наигрывать другого футболиста, а в «Зените-2» Круговой сможет поддерживать форму. В любом случае, клуб должен предоставить такую возможность. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то мера наказания или попытка манипулировать, влиять на решение Кругового. Думаю, решение уже принято, стороны не договорились», — цитирует Metaratings.ru Малафеева.

17 января стало известно, что Круговой летом перейдет в ЦСКА. 25-летний россиянин согласовал контракт до лета 2028 года.