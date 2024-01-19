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Сегодня, 03:04

Малафеев: «Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение клуба перевести защитника Данила Кругового в «Зенит-2».

«Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом, потому что, если игрок четко заявил об уходе в состав конкурента и не намерен оставаться, то навряд ли он команде уже поможет. Второе — место можно освободить и наигрывать другого футболиста, а в «Зените-2» Круговой сможет поддерживать форму. В любом случае, клуб должен предоставить такую возможность. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то мера наказания или попытка манипулировать, влиять на решение Кругового. Думаю, решение уже принято, стороны не договорились», — цитирует Metaratings.ru Малафеева.

17 января стало известно, что Круговой летом перейдет в ЦСКА. 25-летний россиянин согласовал контракт до лета 2028 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/malafeev-o-perevode-krugovogo-v-zenit-2-ya-by-ne-skazal-chto-eto-mera-nakazaniya-325340/
Вячеслав Малафеев
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК Зенит-2
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