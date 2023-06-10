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Малафеев рассказал, как справился с гибелью жены и троллингом со стороны Губерниева

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как справился с гибелью супруги и шутками со стороны комментатора Дмитрия Губерниева.

«Сезон-2011/12 был пиком моей формы. К сожалению, 2011 год стал для меня непростым, потому что у меня погибла супруга. И после этого еще начался небольшой троллинг со стороны комментатора Губерниева. Я понимал, что теперь меня будут оценивать через призму высказывания этого человека. Мне очень хотелось показать своей игрой и своими действиями, что здесь вообще не о чем разговаривать. Говорили о том, что после таких трагедий игроки заканчивают свою карьеру. Мне точно хотелось показать, что на этом жизнь не заканчивается», — заявил Малафеев в видео на официальном сайте «Зенита».

Малафеев является воспитанником «Зенита». За сине-бело-голубых он провел 17 сезонов, отыграл 442 матча (в том числе 164 на ноль) и 29 матчей за сборную России.

Малафеев — рекордсмен клуба по сыгранным за «Зенит» минутам (39 167) и по выигранных кубкам и медалям (16). Вместе с сине-бело-голубыми он четырежды выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Источник: ФК «Зенит»
Вячеслав Малафеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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