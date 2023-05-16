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16 мая, 04:11

Малафеев — о роли Аршавина в «Зените»: «Мог стоять полматча, а потом принять ключевое решение»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, насколько важную роль его бывший одноклубник Андрей Аршавин играл для сине-бело-голубых.

«Важно не только то, что у нас к 2008-му подобрался сильный коллектив, но и то, что многие находились на пике с точки зрения опыта и возраста. Аршавин за счет своего высочайшего класса был способен решать отдельные эпизоды. Он иногда мог полматча простоять без мяча, зато потом получал его и принимал такое решение, которое и в голову никому бы не пришло. Но важно, что на поле находились и люди, которые сзади выполняли огромный объем работы. Не так заметно, например, как Игорь Денисов с высунутым языком и пеной у рта стелется в подкатах на своей половине», — приводит RT слова Малафеева.

Аршавин вместе с «Зенитом» трижды становился чемпионом России, а также по одному разу выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148916-malafeev-rol-arshavin-zenit
Андрей Аршавин
Вячеслав Малафеев
Футбол
РПЛ
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