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Сегодня, 21:05

Малафеев считает, что проблема «Зенита» в психологической усталости

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал проблемы команды в текущем сезоне.

«Есть ли в «Зените» кризис? Определенные проблемы у команды действительно наблюдаются. Нельзя не отметить некоторую психологическую усталость футболистов, которая накопилась к концу сезона», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

«Зенит» (51 очко) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, отставая от лидирующего «Динамо» на 2 очка. Команда Сергея Семака ранее выигрывала чемпионат России в пяти сезонах подряд.

Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Малафеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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