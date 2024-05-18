Малафеев считает, что у «Зенита» есть шансы на победу в РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» оценил игру сине-бело-голубых в текущем сезоне.

«В этом сезоне результаты «Зенита» не так очевидны, как в предыдущих. Но списывать клуб со счетов, думаю, преждевременно. В футболе бывают периоды спада и подъема. «Зенит» – клуб с огромным потенциалом, опытом, сильным составом.

Выход в финал Кубка России, и учитывая, что «Зенит» не играл в финале Кубка с 2020 года, – хороший результат, который говорит о том, что команда борется и стремиться побеждать в каждой игре, в каждом турнире. Борьба за чемпионство в РПЛ еще не окончена, так что у «Зенита» есть все шансы исправить ситуацию и завершить сезон на мажорной ноте. Думаю, что в следующем сезоне «Зенит» сделает выводы из ошибок этого года и вернется еще сильнее», – сказал Малафеев «СЭ».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Динамо», набравшее 53 очка после 28 туров. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку замыкает «Краснодар» (50).