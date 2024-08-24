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Сегодня, 11:20

Малафеев считает, что «Зенит» найдет способы компенсировать отсутствие травмированных игроков

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что думает о возможном отсутствии Вендела, Максима Глушенкова и Педро в заявке питерцев на матч 6-го тура РПЛ против «Спартака».

«Отсутствие Вендела, Глушенкова и Педро, безусловно, является ощутимой потерей для «Зенита». Эти футболисты играют важные роли в команде, как в атакующих действиях, так и в организации игры. Их отсутствие создаст определенные трудности, особенно в матче против «Спартака». Но «Зенит» обладает глубоким составом, и тренерский штаб найдет способы компенсировать эти потери», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Малафеев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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