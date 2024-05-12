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Сегодня, 04:14

Малафеев: «Этот сезон РПЛ — самый интересный за последние 6 лет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о текущем сезоне РПЛ.

«В плане борьбы за чемпионство этот сезон определенно самый интересный за последние шесть лет. С сезона-2017/18 мы не видели такой напряженной гонки, где сразу несколько команд реально претендуют на титул», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, на втором месте «Зенит» с 51 очком, замыкает тройку с 50 очками «Краснодар».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-malafeev-e-tot-sezon-rpl-samy-j-interesny-j-za-poslednie-6-let/
Вячеслав Малафеев
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