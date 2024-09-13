Малафеев: «Работа Семака заслуживает высокой оценки не только из-за позиции «Зенита» в таблице»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарием «СЭ» согласился с признанием главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака лучшим тренером первого отрезка сезона РПЛ.

«Согласен с награждением Семака. Его работа с командой заслуживает высокой оценки, но не только из-за позиции «Зенита» в таблице. Семак умеет адаптироваться к различным игровым условиям, грамотно использовать ресурсы команды и преодолевать трудности. Хотя место в таблице важно, оно не всегда отражает полноту работы тренера. Важны и развитие игроков, и тактические решения, и общая атмосфера в команде. Семак с этим прекрасно справляется», — сказал Малафеев «СЭ».

В июле сине-бело-голубые одержали две крупные победы со счетом 4:0: над «Крыльями Советов» и «Рубином». В августе петербуржцы обыграли «Ростов» (5:0), «Динамо» (1:0) и «Пари НН» (3:0) и поделили очки с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0).

После 7 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков.