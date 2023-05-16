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16 мая, 07:25

Малафеев вспомнил, как взял маленькую дочь на финал Кубка УЕФА против «Рейнджерс»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил, как взял свою маленькую дочь на финал Кубка УЕФА против «Рейнджерс» (2:0).

«Мне кажется, это естественно. Тем более Аршавин тоже приехал с ребенком. Футболисты ЦСКА в 2005-м прибыли в Лиссабон без детей? Так они все молодые были. Это ведь круто, когда семьи находятся рядом с футболистами. Ты хочешь разделить свое счастье с близкими и играешь в том числе ради них. Дети выбежали на газон уже во время церемонии награждения. А сыну Аршавина, помню, глава УЕФА Мишель Платини вовсе повесил медаль на шею. Дочь Ксения была постарше — ей исполнилось пять лет», — приводит RT слова Малафеева.

«Зенит» выиграл Кубок УЕФА 15 лет назад, в мае 2008 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148938-malafeev-uefa-reindzhers
Вячеслав Малафеев
Футбол
ФК Зенит
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