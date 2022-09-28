Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

28 сентября, 08:36

Малафеев заявил, что не собирается откупаться, если ему придет повестка

Вячеслав Малафеев.
Фото Соцсети

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что не собирается уклоняться, в случае если ему придет повестка.

Спортсмен опубликовал у себя в соцсетях сообщения от подписчиков по поводу мобилизации, среди которых присутствовал комментарий: «Ты откупишься, обычный народ пойдет».

«Никто из нас, как некоторые пишут, не собирается откупаться или куда-то бежать. Это мой дом, дом моих детей, моей семьи и близких. Я люблю свою родину. Все будет хорошо», — ответил Малафеев.

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

Вячеслав Малафеев
20
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бывший вратарь «Зенита» Малафеев объявил, что готов отправиться на фронт

Алексей Смертин — о форуме «Россия — спортивная держава»: «Те, кто реализовался в спорте, должны быть локомотивом для остальных»