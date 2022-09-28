Малафеев заявил, что не собирается откупаться, если ему придет повестка

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что не собирается уклоняться, в случае если ему придет повестка.

Спортсмен опубликовал у себя в соцсетях сообщения от подписчиков по поводу мобилизации, среди которых присутствовал комментарий: «Ты откупишься, обычный народ пойдет».

«Никто из нас, как некоторые пишут, не собирается откупаться или куда-то бежать. Это мой дом, дом моих детей, моей семьи и близких. Я люблю свою родину. Все будет хорошо», — ответил Малафеев.

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.