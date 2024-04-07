Маликов заявил, что не верит в чемпионство «Динамо» в текущем сезоне

Народный артист России Дмитрий Маликов поделился мнением о чемпионских амбициях «Динамо» в текущем сезоне.

7 апреля бело-голубые на своем поле примут «Спартак» в матче 23-го тура РПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Хочу получить удовольствие от игры со «Спартаком». Папа у меня страстный болельщик «Динамо», я, конечно, тоже должен поддерживать. Верю ли в чемпионство в этом сезоне? Нет. Но шансы есть всегда. Вся наша семья всегда болеет за «Динамо», но очень редко они нас очень сильно радуют», — сказал Маликов.

Перед матчем 23-го тура «Динамо» с 38 очками занимает третье место в РПЛ. «Спартак» (32 очка) идет седьмым в турнирной таблице.