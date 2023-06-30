Малком дал новичку «Зенита» Коваленко прозвище

Нападающий «Зенита» Малком дал прозвищу новичку сине-бело-голубых Александру Коваленко на первой тренировке россиянина в составе команды.

Во время занятия бразилец обратился к Коваленко «Эй, Клаудиньо», намекая на сходство причесок двух футболистов.

30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.