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Сегодня, 15:25

Малком хочет вернуться в «Зенит» летом

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Малком.
Фото Reuters
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По информации «СЭ», бывший нападающий «Зенита» Малком хочет вернуться в Санкт-Петербург, поскольку не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хиляле».

Бразилец всегда хорошо себя чувствовал в России и считает, что возвращение в «Зенит» было бы идеальным для его карьеры на данный момент.

27-летний бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. Он провел за сине-бело-голубых 109 матчей, забил 42 гола и сделал 24 результативные передачи.

В этом сезоне в активе Малкома 6 забитых мячей и 9 голевых передач в 22 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах.

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Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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